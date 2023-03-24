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04:14, 24 марта 2023Россия

Пожарный проплыл 40 метров в ледяной воде ради спасения ребенка

Пожарный в Вилючинске проплыл 40 метров в ледяной воде, чтобы спасти девочку с льдины

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Российский пожарный Николай Шаров проплыл 40 метров в ледяной воде ради спасения ребенка с оторвавшейся льдины в Вилючинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как стало известно, дети играли на льду у берега в бухте Крашенникова, когда одна из льдин, на которой находилась девочка 10 лет, откололась. Увидевшие это очевидцы вызвали спасателей. Прибыв на место происшествия, один из пожарных, Николай Шаров, снял спецодежду и, опоясавшись веревкой, поплыл за девочкой. Добравшись до льдины, он отбуксировал ее вместе с ребенком к пирсу.

Как отметили в МЧС, льдина успела отплыть от берега на 40 метров. «Глубина на том месте довольно весомая, а температура воды крайне низкая», — добавили там.

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Марина Совина
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