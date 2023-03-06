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07:38, 6 марта 2023Россия

В российском регионе около полусотни рыбаков оказались на оторванной льдине

На Сахалине в районе села Лесное около 50 рыбаков оказались на оторванной льдине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В районе села Лесное на Сахалине на льдине оказались оторваны около 50 рыбаков. Об этом сообщили в МЧС, передает «Интерфакс».

«На льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. МЧС РФ направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что к селу на Сахалине прибыла наземная группа спасателей, в спасательной операции участвуют около 14 человек и 11 единиц техники.

Ранее льдина с рыбаками оторвалась в районе села Гребенское на Сахалине. На ней находились почти два десятка рыбаков и краболовов, всех удалось спасти. На кадрах с место ЧП видно, как часть россиян пытается эвакуироваться самостоятельно.

Похожие ситуации произошли и в других российских регионах. В декабре в Чувашии от левого берега реки Волга в районе Новочебоксарска оторвалась льдина, на которой находились 33 рыбака. 6 января то же самое случилось в Саратовской области

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Анастасия Шейкина
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