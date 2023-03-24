В Боснии и Герцеговине вспомнили о военных преступлениях НАТО против сербов

Додик указал на применение НАТО снарядов с обедненным ураном против сербов в 1999 году

За столько лет еще никто не понес ответственности за военные преступления НАТО — тогда Североатлантический альянс применил снаряды с обедненным ураном в ходе бомбардировок Сербии в 1999 году, указал президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, за все те действия «во время военной агрессии НАТО на Сербию» никто так и не был привлечен к ответственности. При этом Додик сказал, что установлено применение обедненного урана.

В заключение политик уточнил, что Североатлантический альянс начал наносить удары по Сербии из-за того, что страна не хотела отказываться от 15 процентов своей территории. При этом существует еще множество причин, по которым блок НАТО решился на подобные бомбардировки, добавил Додик.

24 марта в Сербии стало памятной датой, связанной с бомбардировками НАТО. Блок принял решение о военной операции без одобрения Совета Безопасности ООН. Бомбардировки начались на фоне противостояния албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, а также армии и полиции Сербии. Запад считал, что власти Союзной Республики Югославия начали этнические чистки в косовской автономии. Удары со стороны НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В итоге погибли свыше 2,5 тысячи человек, в том числе 87 детей.

Помимо этого, авиация НАТО обстреляла позиции армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков в 1995-м — тогда погибли больше 150 мирных граждан. Последствия применения обедненного урана медики, как уточняется, выявляют даже сегодня.