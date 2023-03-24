Полковник напомнил о способном уничтожить спутники США российском оружии

Полковник Хатылев напомнил о комплексах А-235 и С-500, способных уничтожить спутники США

У России есть оружие, способное уничтожать американские спутники, предоставляющие данные Украине. Об этом заявил бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник в запасе Сергей Хатылев в разговоре с Ura.ru.

В частности, он напомнил об эшелонированной территориальной системе противоракетной обороны А-235 («Нудоль») и зенитной ракетной системе С-500, которые могут работать по космическим объектам и искусственным спутникам на высоте до 200 километров, что является ближней зоной.

Полковник обратил внимание, что НАТО во главе с США оказывает помощь Украине и предоставляет разведывательную и прочую информацию с разными целями. В то же время он отметил, что пока Россия не может применить данное оружие против иностранных спутников из-за формата спецоперации. По мнению Хатылева, Москва может направить ноту протеста, тогда у нее появится пространство для проведения подобного маневра.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО используется минометная система 2С4 «Тюльпан», являющаяся крупнейшей в мире. «Тюльпан» предназначен для уничтожения защищенных объектов и целей, которые не могут быть уничтожены орудиями меньшего калибра. Основным вооружением «Тюльпана» является миномет 2Б8 калибра 240 миллиметров.