Психолог назвала основные принципы заботы о себе в условиях хронического стресса

Психолог Вожжова посоветовала вести бумажный дневник, чтобы справиться с сильным стрессом

Справиться с сильным стрессом помогут духовные практики и комплексная забота о здоровье, уверена психолог компании Inbalansy Светлана Вожжова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала основные способы улучшить самочувствие и повысить работоспособность в условиях быстро меняющегося мира.

Первая рекомендация Вожжовой — заботиться о физическом здоровье. Для этого необходимо проанализировать принципы питания, качество сна и оценить свою физическую форму — это поможет улучшить отношения с собственным телом. После этого стоит выбрать наиболее доступный способ для достижения перемен в этой сфере жизни и минимум месяц каждый день делать что-то в этом направлении. По мнению психолога, актом систематической заботы о себе станет стакан воды с утра, уменьшение количества кофе, регулярное правильное питание и прогулки вместо поездок на автобусе.

Также для снижения уровня хронического стресса собеседница «Ленты.ру» посоветовала вести бумажный дневник.

Первое и единственное правило ведения дневника — «нет никаких правил». Все, что необходимо сделать, — это начать писать, потому что таким образом мы улучшаем отношения с собой, учимся слышать и понимать себя. Пишите о том, что вас тревожит, о своих чувствах, о чувствах, в которых не можете разобраться, о своих желаниях или о том, что желаний нет Светлана Вожжова Практикующий психолог

Не менее важно, по мнению Вожжовой, заботиться о ментальном здоровье. Найти контакт с внутренним «я», определиться со своим предназначением помогут духовные практики или работа с психологом. Помимо этого, контролировать стресс поможет правильная расстановка приоритетов. Психолог объяснила, запас энергии и сил у человека ограничен, поэтому нельзя растрачивать их бездумно и при этом забывать отдыхать и восстанавливаться.

У вас должно быть время, свободное от обязательств и ответственности. Время, принадлежащее только вам, когда вы целенаправленно замедляетесь, отключаетесь от информационного шума и принадлежите только себе. Например, выберете один день на неделе, который будете проводить без телефона. Или запланируйте время наедине с собой — на прогулке, за чтением или хобби Светлана Вожжова Практикующий психолог

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