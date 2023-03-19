Терапевт рассказала о причинах обострения хронических заболеваний весной

Терапевт Попова назвала причины обострения хронических заболеваний весной

Врач-терапевт Елена Попова рассказала о причинах обострения хронических заболеваний в весенние месяцы. По ее словам, в это время часто обостряются болезни желудочно-кишечного тракта: хронические гастриты, колиты, энтериты, язвенная болезнь желудка, пишет RT.

«Это происходит по разным причинам: ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, стрессы», — подчеркнула она.

По ее словам, весна является переходным периодом, в том числе для организма человека. Поэтому, наблюдается сезонное обострение хронических заболеваний. Попова подчеркнула, что это связано с характером питания: зимой в рационе мало фруктов и овощей, поэтому весной человеку может не хватать витаминов и элементов, которые необходимы для обновления слизистой оболочки желудка.

«Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего еще больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический стресс», — отметила врач.

Кроме того, ослабленная иммунная система, гормональные сбои, активное цветение растений также приводят к обострениям аллергии. Дело в том, что весной воздух становится более теплым, начинается цветение трав. Вместе с этим увеличивается содержание опасных для астматика веществ.

«Пульмонологи рекомендуют пациентам с бронхиальной астмой в весеннее время особенно тщательно принимать прописанные средства, а при появлении симптомов ухудшения дыхания не откладывать визит к лечащему врачу», — посоветовала терапевт.

Попова рекомендовала для профилактики обострений заболеваний органов ЖКТ соблюдать щадящую диету, правильно питаться, постараться исключить продукты, которые могут повредить слизистую.

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