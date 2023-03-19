Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:33, 19 марта 2023Забота о себе

Терапевт рассказала о причинах обострения хронических заболеваний весной

Терапевт Попова назвала причины обострения хронических заболеваний весной

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com

Врач-терапевт Елена Попова рассказала о причинах обострения хронических заболеваний в весенние месяцы. По ее словам, в это время часто обостряются болезни желудочно-кишечного тракта: хронические гастриты, колиты, энтериты, язвенная болезнь желудка, пишет RT.

«Это происходит по разным причинам: ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, стрессы», — подчеркнула она.

По ее словам, весна является переходным периодом, в том числе для организма человека. Поэтому, наблюдается сезонное обострение хронических заболеваний. Попова подчеркнула, что это связано с характером питания: зимой в рационе мало фруктов и овощей, поэтому весной человеку может не хватать витаминов и элементов, которые необходимы для обновления слизистой оболочки желудка.

«Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего еще больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический стресс», — отметила врач.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Кроме того, ослабленная иммунная система, гормональные сбои, активное цветение растений также приводят к обострениям аллергии. Дело в том, что весной воздух становится более теплым, начинается цветение трав. Вместе с этим увеличивается содержание опасных для астматика веществ.

«Пульмонологи рекомендуют пациентам с бронхиальной астмой в весеннее время особенно тщательно принимать прописанные средства, а при появлении симптомов ухудшения дыхания не откладывать визит к лечащему врачу», — посоветовала терапевт.

Попова рекомендовала для профилактики обострений заболеваний органов ЖКТ соблюдать щадящую диету, правильно питаться, постараться исключить продукты, которые могут повредить слизистую.

11 февраля врач Ольга Шуппо предупредила об опасности ходить на работу больным. По ее словам, вирусные заболевания могут приводить к развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. Шуппо отметила, если человек переносит болезнь на ногах и не дает возможности организму восстановиться, то он рискует получить осложнения, а процесс восстановления будет более длительным. Медик рекомендовала больным отлежаться и вылечиться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
Российские войска сорвали ротации ВСУ на купянском направлении
В Москве произошла массовая драка на соревнованиях по рестболу
Мужчина погиб под обстрелом ВСУ в Донецке
Москвич вспомнил о гибели людей во время Всемирного фестиваля молодежи в Москве
Средний доход российских таксистов вырос на треть
В США забеспокоились из-за встречи Путина и Си Цзиньпина
Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам
Терапевт рассказала о причинах обострения хронических заболеваний весной
Правительство российского региона ушло в отставку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.