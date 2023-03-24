Троих украинских разведчиков заочно арестовали за похищение добровольцев ДНР

В Москве заочно арестовали троих разведчиков Украины за похищение добровольцев из ДНР

Басманный суд Москвы заочно арестовал сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины за попытку похищения добровольцев, которые участвовали в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики (ДНР). Об сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В отношении граждан Украины — Орехова Вячеслава, Шиманского Дмитрия и Гавриша Владислава — суд постановил избрать меру пресечения в виде заочного заключения под стражу сроком два месяца. Срок исчисляется либо с момента экстрадиции арестованных, либо с момента их задержания.

Трое разведчиков обвиняются в убийстве, совершенном общеопасным способом, грабеже, незаконном пересечении границы, незаконном хранение оружия и взрывчатых веществ, а также в похищении человека организованной группой.

По информации газеты «Коммерсант», обвиняемых считают причастными к похищению ополченцев Романа Волянюка и Дениса Харитонова в 2020 году.

Ранее британская газета Times заявила о том, что на Украине существует спецотряд, цели для которого выбирает спутник Центрального разведывательного управления США. Уточняется, что речь идет о группе, формально являющейся полицейским спецотрядом. Он также тесно взаимодействует с ГУР.