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09:04, 23 марта 2023Мир

Стало известно о связанном с ЦРУ спецотряде на Украине

Times заявила о получающем цели от спутника ЦРУ украинском спецотряде

Фото: Reuters

На Украине существует спецотряд, цели для которого выбирает спутник Центрального разведывательного управления США. Об этом заявила британская газета Times.

В публикации уточняется, что речь идет о группе, формально являющейся полицейским спецотрядом. Он также тесно взаимодействует с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Командующий отрядом рассказал, что группа самостоятельно выбирает цели: потенциальные задачи отображаются на планшете с приложением, синхронизированным со спутником ЦРУ.

«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», — отметил он.

Большее число задач отряда связано со сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс дал прогноз по ситуации на Украине. По его мнению, ближайшие месяцы станут самыми критичными для Вооруженных сил Украины.

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Марина Совина
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