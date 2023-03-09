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20:52, 9 марта 2023Мир

Глава ЦРУ дал прогноз по Украине

Глава ЦРУ Бернс: ближайшие месяцы будут самыми критичными для ВСУ

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Бои в ближайшие месяцы будут самые критичные для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Его цитирует РИА Новости.

«В контексте разведданных следующие несколько месяцев, четыре, пять, шесть, станут критичными на поле боя на Украине», — сказал он, добавив, что возможные успехи российской армии, по оценке внешней разведки США, не будут значительными.

Ранее сообщилось, что действия российских войск за последние месяцы истощили потенциал ВСУ. В частности, речь идет о боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). По словам официальных лиц США, противостояние на указанном участке «отвлекло» украинскую армию и подорвало шансы Киева на проведение контрнаступательных операций на других направлениях.

До этого бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж предположил, что ВСУ пойдут в наступление через полтора-два месяца после поставок западных танков. По его словам, операция может быть проведена «по всему восточному коридору, вплоть до Крыма».

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Глеб Бажуткин
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