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14:53, 24 марта 2023Бывший СССР

Киев призвал ввести санкции против автора проекта об аннексии части Украины

МИД Украины призвал к санкциям против автора проекта об аннексии Румынией части страны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство иностранных дел Украины решило инициировать введение санкций против румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая является автором законопроекта об аннексии части украинских территорий со стороны Румынии. Об этом сообщил спикер внешнеполитического ведомства страны Олег Николенко в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Кристина Есикова
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