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14:17, 24 марта 2023Путешествия

Воздушный шар с кричащими туристами едва не утонул в озере и попал на видео

В Китае экскурсионная поездка на воздушном шаре закончилась падением в озеро

Туристы в китайской провинции Гуйчжоу арендовали воздушный шар для экскурсионной поездки, но едва не утонули в озере и попали на видео. Кадры крушения публикует Daily Mail.

В ролике видно, как ветер тащит упавший в воду воздушный шар с кричащими людьми, наполняя корзину водой. В это время гид пытается с помощью газовой горелки поднять летательное средство обратно в воздух. Инцидент закончился благополучно, спасатели вовремя прибыли и помогли туристам выбраться на сушу.

Ранее МЧС опубликовала видео спасения туристов, застрявших на воздушном шаре на дереве на горе в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. Ролик был снят с нагрудной камеры одного из спасателей. На кадрах видно, как группа спасателей приземляется и сходит с вертолета Ка-32, который сел на горе, и идет к месту происшествия.

Зарина Дзагоева
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