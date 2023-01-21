Появилось видео спасения застрявших на воздушном шаре в Сочи туристов

МЧС опубликовала видео спасения туристов, застрявших на воздушном шаре в Сочи

МЧС опубликовала видео спасения туристов, застрявших на воздушном шаре на дереве на горе в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. Кадры спасательной операции появились в Telegram-канале ведомства.

Видео снято с нагрудной камеры одного из спасателей. На кадрах видно, как группа спасателей приземляется и сходит с вертолета Ка-32, который сел на горе, и идет к месту происшествия. Также запечатлено, как спасатели помогают туристам забраться на борт вертолета.

Ранее в субботу, 21 января, в МЧС сообщили, что пассажиры застрявшего на дереве воздушного шара смогли выбраться самостоятельно. К тому моменту, как спасатели высадились на месте происшествия, людей в кабине шара уже не было.

Ранее стало известно, что воздушный шар с шестью пассажирами, среди которых дети, застрял на дереве на высоте две тысячи метров в селе Солохаул.