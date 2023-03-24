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14:11, 24 марта 2023Силовые структуры

Следствие потребовало арестовать генерала и полковника таможни по делу о взятке

Следствие требует арестовать генерала таможни Беглова и полковника Алеева по делу о взятке

Фото: Федеральная таможенная служба

Следствие потребовало арестовать до 22 мая замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и главу центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Басманном суде Москвы.

Оба фигуранта проходят по делу в качестве обвиняемых. Их пока не доставили в суд для избрания меры меры пресечения.

Таможенников задержали в результате совместных оперативных мероприятий правоохранительных структур и подразделений по противодействию коррупции таможенных органов, отметили «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Ранее 24 марта сообщалось о задержании в Москве сотрудниками ФСБ двух высокопоставленных таможенников при получении взятки в 50 тысяч долларов от предпринимателей. Было возбуждено уголовное дело. В ходе обысков в кабинетах таможенников изъяли 40 миллионов рублей. Сейчас с фигурантами проводятся следственные действия.

Генерал Беглов работает в таможне с 2001 года. Заместителем главы Центрального таможенного управления его назначили в октябре 2015 года.

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Елизавета Новикова
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