ФСБ задержала в Москве генерала и полковника таможни с 50 тысячами долларов

В Москве ФСБ задержала двух высокопоставленных таможенников со взяткой в 50 тыс. долларов

В Москве сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных таможенников при получении взятки в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С поличным взяты замначальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов и глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев. Предприниматели передали им деньги, после чего на всех были надеты наручники.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители в ходе обысков в кабинетах таможенников изъяли 40 миллионов рублей.

Генерал Беглов работает в таможне с 2001 года. Заместителем главы Центрального таможенного управления его назначили в октябре 2015 года.