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12:12, 24 марта 2023Силовые структуры

Российская таможня подтвердила задержание со взяткой своего генерала

Центральное таможенное управление подтвердило задержание генерала Беглова по делу о взятке
Начало событий в новости ФСБ задержала в Москве генерала и полковника таможни с 50 тысячами долларов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Центральное таможенное управление подтвердило задержание заместителя начальника ведомства генерала Александра Беглова по подозрению в получении взятки. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе подразделения.

В настоящее время проводятся следственные действия, уточнил собеседник издания.

Ранее 24 марта сообщалось о задержании в Москве сотрудниками ФСБ двух высокопоставленных таможенников при получении взятки в 50 тысяч долларов от предпринимателей. С поличным попались Беглов и глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков в кабинетах таможенников изъяли 40 миллионов рублей.

Генерал Беглов работает в таможне с 2001 года. Заместителем главы Центрального таможенного управления его назначили в октябре 2015 года.

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Любовь Ширижик
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