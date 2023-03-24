Российская таможня подтвердила задержание со взяткой своего генерала

Центральное таможенное управление подтвердило задержание генерала Беглова по делу о взятке

ФСБ задержала в Москве генерала и полковника таможни с 50 тысячами долларов

Начало событий в новости ФСБ задержала в Москве генерала и полковника таможни с 50 тысячами долларов

Центральное таможенное управление подтвердило задержание заместителя начальника ведомства генерала Александра Беглова по подозрению в получении взятки. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе подразделения.

В настоящее время проводятся следственные действия, уточнил собеседник издания.

Ранее 24 марта сообщалось о задержании в Москве сотрудниками ФСБ двух высокопоставленных таможенников при получении взятки в 50 тысяч долларов от предпринимателей. С поличным попались Беглов и глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков в кабинетах таможенников изъяли 40 миллионов рублей.

Генерал Беглов работает в таможне с 2001 года. Заместителем главы Центрального таможенного управления его назначили в октябре 2015 года.