ФСБ забрала с рабочего места таможенника со взяткой в 300 тысяч рублей

В Петербурге ФСБ задержала главу таможенного отдела за взятку в 300 тысяч рублей

Начало событий в новости Российская таможня подтвердила задержание со взяткой своего генерала

В Петербурге сотрудники ФСБ на рабочем месте задержали начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования Федеральной таможенной службы (ФТС) по подозрению в коррупции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержанный в звании майора был взят с поличным при получении взятки в 300 тысяч рублей, уточняет Telegram-канал «112». Возбуждено уголовное дело.

Пока неясно, связано ли задержание петербургского таможенника с уголовным делом в отношении двоих высокопоставленных сотрудников ФТС — заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и главы центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, также изобличенных в коррупции. Их подозревают в получении взятки в 50 тысяч долларов от предпринимателей. В ходе обысков в их кабинетах изъяли 40 миллионов рублей.

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия об аресте Беглова и Алеева.