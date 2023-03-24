В речь Байдена внесли изменения из-за его оговорки

Fox News: Белый дом скорректировал стенограмму выступления Байдена из-за его оговорки

Белый дом скорректировал стенограмму выступления американского президента Джо Байдена из-за его оговорки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Политик допустил ошибку, когда произносил речь в честь Месяца женской истории. Во время своего выступления он упомянул законодательство о противодействии насилию в отношении женщин. «Самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике. Но, снова, мы все еще должны запретить штурмовое оружие», — заявил Байден.

Отмечается, что в опубликованной администрацией президента стенограмме выражение «советники по внутренней политике» (domestic political advisors) зачеркнуто, а рядом в скобках указано «осужденные за домашнее насилие» (convicted domestic abusers).

Американский лидер ранее неоднократно оговаривался в ходе своих выступлений. Так, например, в начале февраля Байден ошибся, рассказывая о работниках в Белом доме. «Больше половины женщин моей администрации — женщины», — сказал президент.