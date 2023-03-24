Байдена обвинили в использовании фактора России в свою пользу

Генерал Зо Мин Тун заявил, что Байден использует фактор России для победы на выборах

Глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун обвинил американского лидера Джо Байдена в использовании фактора России для победы на президентских выборах в следующем году. Его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что Джо Байден хочет выиграть на предстоящих президентских выборах президента США, и использует репрессии против России в свою пользу», — указал Мин Тун. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не являются участником Международного уголовного суда (МУС), напомнив, что предыдущее американское руководство никогда не признавало его компетенцию.

Ранее Байден прокомментировал решение МУС об ордере на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Американский лидер счел его оправданным.