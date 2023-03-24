Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:18, 24 марта 2023Мир

Байдена обвинили в использовании фактора России в свою пользу

Генерал Зо Мин Тун заявил, что Байден использует фактор России для победы на выборах
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун обвинил американского лидера Джо Байдена в использовании фактора России для победы на президентских выборах в следующем году. Его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что Джо Байден хочет выиграть на предстоящих президентских выборах президента США, и использует репрессии против России в свою пользу», — указал Мин Тун. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не являются участником Международного уголовного суда (МУС), напомнив, что предыдущее американское руководство никогда не признавало его компетенцию.

Ранее Байден прокомментировал решение МУС об ордере на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Американский лидер счел его оправданным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъеме объекта у «Северного потока»
В Польше попросили у Еврокомиссии денег на защиту ЕС от России
Россиянка побывала в Стамбуле и назвала «дико бесящие» особенности города
Турецкий политик признал Крым и новые регионы российскими
В Германии заявили о риске эскалации из-за отказа от переговоров с Россией
Полковник напомнил о способном уничтожить спутники США российском оружии
Байдена обвинили в использовании фактора России в свою пользу
За соседство со звездой фильмов Тарантино попросили миллионы долларов
Губернатор Усс высказался о ситуации с возможной экстрадицией сына в США
В Турции обещали бороться с санкциями против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.