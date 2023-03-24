Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 24 марта 2023Мир

Посол США заявил о надежде на утрату обид сербов из-за бомбардировок НАТО

Посол США в Белграде Хилл выразил надежду, что сербы забудут про бомбардировки НАТО
Кристофер Хилл

Кристофер Хилл. Фото: Darko Vojinovic / AP

Ради лучшего будущего и партнерства с США сербам стоит забыть про все свои обиды из-за бомбардировок НАТО в 1999 году, проводимые в рамках операции «Союзная сила». Об этом в годовщину бомбардировок заявил посол США в Белграде Кристофер Хилл в Twitter.

«Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х годов, включая воздушную кампанию НАТО. Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время, и не должны этого делать. Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. Приверженность США нашему партнерству с Сербией непоколебима, как и наша приверженность дипломатии», — выразил надежду дипломат.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Официальной причиной бомбардировок стала продолжающаяся на тот момент война в Косово. Тогда НАТО начала свои действия без санкции ООН, назвав их «гуманитарной интервенцией».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Херш назвал возможный мотив США для диверсии на «Северных потоках»
Российский полицейский получил коробку с алкоголем и деньги от обнальщиков
В Италии оценили побег сына российского губернатора из-под домашнего ареста
Главный свидетель гибели россиянина в полицейской машине скончался
В «Леруа Мерлен» приняли решение по магазинам в России
Цвет глаз оказался связан со здоровьем сетчатки
Посол США заявил о надежде на утрату обид сербов из-за бомбардировок НАТО
Херш заявил о рассмотрении США подрыва «Северных потоков» в 2021 году
Звездный парикмахер назвал пять главных ошибок в уходе за волосами
Британский промоутер предложил Фьюри соперника взамен Усика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.