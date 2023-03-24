Посол США заявил о надежде на утрату обид сербов из-за бомбардировок НАТО

Посол США в Белграде Хилл выразил надежду, что сербы забудут про бомбардировки НАТО

Ради лучшего будущего и партнерства с США сербам стоит забыть про все свои обиды из-за бомбардировок НАТО в 1999 году, проводимые в рамках операции «Союзная сила». Об этом в годовщину бомбардировок заявил посол США в Белграде Кристофер Хилл в Twitter.

«Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х годов, включая воздушную кампанию НАТО. Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время, и не должны этого делать. Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. Приверженность США нашему партнерству с Сербией непоколебима, как и наша приверженность дипломатии», — выразил надежду дипломат.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Официальной причиной бомбардировок стала продолжающаяся на тот момент война в Косово. Тогда НАТО начала свои действия без санкции ООН, назвав их «гуманитарной интервенцией».