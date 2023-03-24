Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что ангар располагался в районе населенного пункта Сухой Лиман.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов подразделений «Иностранного легиона», а в районе села Степное в Запорожской области российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.
Также в Минобороны заявили, что за сутки Вооруженные силы России уничтожили более 380 украинских солдат на донецком направлении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики и ДНР.