Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили свыше 380 бойцов ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 380 украинских солдат на одном направлении боевых действий. Об этом в ходе брифинга заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, столь серьезные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли на донецком направлении. Представитель МО уточнил, что на этом участке ВСУ противостояла южная группировка российских войск, в связке с которой работала авиация.

Кроме потерь в живой силе ВСУ лишились нескольких единиц военной техники: был уничтожен один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Последние месяцы Украина несет на донецком направлении самые тяжелые потери. Так 4 марта в МО заявляли, что ВСУ потеряли на этом участке почти 500 солдат. Президент России Владимир Путин предполагает, что Запад решил вести боевые действия с Москвой до последнего украинца.