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13:56, 6 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на одном направлении

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили более 220 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили более 220 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, столь значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении боевых действий.

Кроме сотен солдат Вооруженные силы России (ВС) уничтожили и несколько единиц техники, в том числе поставленные Украине западные образцы вооружения. Кроме того, ВС нанесли удар по складу противника в районе населенного пункта Дачное в Донецкой народной республике.

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«Уничтожено (...) пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30 (...) радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — объявил Конашенков.

4 марта в МО заявляли, что военные из группировки войск «Южная» при поддержке артиллерии и авиации за минувшие сутки уничтожили почти 500 бойцов ВСУ на этом же направлении.

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Марк Леонов
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