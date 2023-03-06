Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на одном направлении

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили более 220 солдат ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили более 220 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, столь значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении боевых действий.

Кроме сотен солдат Вооруженные силы России (ВС) уничтожили и несколько единиц техники, в том числе поставленные Украине западные образцы вооружения. Кроме того, ВС нанесли удар по складу противника в районе населенного пункта Дачное в Донецкой народной республике.

«Уничтожено (...) пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30 (...) радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — объявил Конашенков.

4 марта в МО заявляли, что военные из группировки войск «Южная» при поддержке артиллерии и авиации за минувшие сутки уничтожили почти 500 бойцов ВСУ на этом же направлении.