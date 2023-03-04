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13:22, 4 марта 2023Россия

В Минобороны заявили об уничтожении почти 500 бойцов ВСУ на донецком направлении

В Минобороны отчитались об уничтожении до 490 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские военные из группировки войск «Южная» при поддержке артиллерии и авиации за минувшие сутки уничтожили почти 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, украинская армия потеряла на данном направлении до 490 военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, был ликвидирован один танк, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, три боевые машины пехоты, девять автомобилей и четыре пикапа. Также бойцам Вооруженных сил России удалось уничтожить одну артиллерийскую систему М777, произведенную США.

Днем ранее, 3 марта, российским войскам удалось уничтожить до 210 бойцов ВСУ на донецком направлении. Также украинская сторона также лишилась нескольких единиц техники.

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Варвара Кошечкина
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