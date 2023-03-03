Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:09, 3 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили до 210 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 210 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российским войскам за сутки удалось уничтожить до 210 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 3 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данном направлении велись подразделениями «Южной» группировки войск. Кроме потерь среди личного состава противника украинская сторона также лишилась нескольких единиц техники.

Среди них были две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходная артиллерийская установка Krab, которую поставили из Польши.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в Минобороны.

Накануне официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили 270 солдат на донецком направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В МИД России заявили об использовании оружия НАТО в диверсии под Брянском
Летчики сбитого самолета над городом в ДНР катапультировались
«Волгу» наказали за брошенный в игрока «Зенита» во время матча банан
42-летняя Кристина Агилера раскрыла секрет красоты
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении
Минобороны отчиталось о потерях Украины на херсонском направлении
Машина Генпрокуратуры стала участницей массового ДТП на Кутузовском
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-24 в ДНР
Российские военные уничтожили более 200 бойцов ВСУ на одном направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.