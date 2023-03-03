Российские войска уничтожили до 210 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 210 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российским войскам за сутки удалось уничтожить до 210 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 3 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данном направлении велись подразделениями «Южной» группировки войск. Кроме потерь среди личного состава противника украинская сторона также лишилась нескольких единиц техники.

Среди них были две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходная артиллерийская установка Krab, которую поставили из Польши.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в Минобороны.

Накануне официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили 270 солдат на донецком направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.