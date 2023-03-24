Минобороны заявило об уничтожении 60 бойцов ВСУ и двух польских САУ Krab

МО заявило об уничтожении 60 бойцов ВСУ и двух польских САУ Krab на купянском направлении

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки российских войск нанесено поражение живой силе и технике противника. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Уничтожено до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходных артиллерийских установки (САУ) Krab польского производства.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

Днем ранее, 23 марта, Минобороны отчиталось об уничтожении 70 украинских военнослужащих, боевой машины пехоты, двух пикапов, боевой машины РСЗО «Град» и артиллерийской системы М777 американского производства на купянском направлении.