Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 24 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 60 бойцов ВСУ и двух польских САУ Krab

МО заявило об уничтожении 60 бойцов ВСУ и двух польских САУ Krab на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки российских войск нанесено поражение живой силе и технике противника. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Уничтожено до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходных артиллерийских установки (САУ) Krab польского производства.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

Днем ранее, 23 марта, Минобороны отчиталось об уничтожении 70 украинских военнослужащих, боевой машины пехоты, двух пикапов, боевой машины РСЗО «Град» и артиллерийской системы М777 американского производства на купянском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Херш назвал возможный мотив США для диверсии на «Северных потоках»
На Украине инженера завода «Мотор Сич» заподозрили в госизмене
В России появится новый китайский автобренд
На набережной Москвы-реки установили защитные барьеры от паводка
Швейцария расследует попадание ее военной техники на Украину
Киев призвал ввести санкции против автора проекта об аннексии части Украины
Российские маркетплейсы перестали продавать украинские товары по просьбе Госдумы
Стилист Гоша Карцев предсказал судьбу российских брендов после ухода иностранных
Саакашвили заявил о причастности российских агентов к своему отравлению
В Пулково задержали прилетевшую из Стамбула россиянку с кокаиновыми конфетами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.