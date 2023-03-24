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04:01, 24 марта 2023Ценности

Актриса Бри Ларсон снялась для Harper’s Bazaar в просвечивающем грудь топе

Актриса Бри Ларсон снялась для Harper’s Bazaar в просвечивающем грудь топе бренда Dior

Фото: Collier Schorr / Harper's Bazaar

Американская актриса Бри Ларсон приняла участие в откровенной съемке для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания.

33-летняя телезвезда поделилась с журналистами подробностями личной жизни и рассказала о планах в карьере. Знаменитость снялась в бежевом топе люксового бренда Dior, полупрозрачная ткань которого просвечивала ее обнаженную грудь, и джинсах той же марки. При этом ее образ дополняли украшения ювелирного дома Cartier.

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В то же время на других кадрах Ларсон позировала в твидовом пиджаке Chanel на голое тело и брюках из того же материала. В качестве обуви для нее выбрали сапоги Jeffrey Campbell, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Что касается прически, волосы артистки уложили волнами.

В январе Жизель Бюндхен снялась в купальнике люксового бренда Versace фиолетового цвета, который оформлен кейпом и глубоким V-образным декольте. Известно, что данная откровенная фотосессия также состоялась в Майами.

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Майя Пономаренко
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