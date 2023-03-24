За соседство со звездой фильмов Тарантино попросили миллионы долларов

NYP: в Нью-Йорке выставили на продажу пентхаус по соседству с жильем Стива Бушеми

За соседство с актером Стивом Бушеми в Нью-Йорке попросили сумму в несколько миллионов долларов. Об этом сообщает New York Post (NYP).

На продажу в районе Роуз-Хилл выставили пентхаус в той же башне, где звезда фильмов Квентина Тарантино и братьев Коэн недавно приобрел аналогичный объект. Лот расположен в 20-этажной башне Hillrose28 по адресу 28-я Восточная улица, 181. Цена за пентхаус по соседству с жильем известного актера составляет девять миллионов долларов. Кроме того, он доступен для аренды за 50 тысяч долларов в месяц.

В объекте площадью 259,7 квадратного метра есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная с панорамными окнами, кухня, столовая зона и гардеробная. Интерьер, за исключением светильников необычных форм, выполнен в достаточно минималистичном стиле, в нем преобладают молочный и коричневый цвета. Кроме того, будущему хозяину станет доступна терраса метражом в 102,6 «квадрата» с обустроенными зонами для отдыха и видом на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

В марте стало известно, что за соседство со звездой сериала «Эйфория» Зендеей попросили в два раза меньшую сумму, чем раньше. В элитном жилом районе Нью-Йорка Бруклин-Хайтс во второй раз выставили на продажу пентхаус в здании, где владеет жильем актриса, однако по сравнению с первым разом в начале года, когда его рассчитывали продать за 18 миллионов долларов, цена упала до 9,5 миллиона.