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03:00, 23 марта 2023Среда обитания

Соседство со звездой «Эйфории» подешевело

В Нью-Йорке снизили стоимость квартиры по соседству со звездой сериала «Эйфория» Зендеей

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

В элитном жилом районе Нью-Йорка Бруклин-Хайтс во второй раз выставили на продажу пентхаус в здании, где владеет жильем актриса и звезда сериала «Эйфория» Зендея. На этот раз за соседство со знаменитостью попросили почти в два раза меньше. Об этом сообщает New York Post.

Пентхаус находится в 30-этажном здании Quay Tower. В начале 2023 года его выставили на продажу за 18 миллионов долларов, однако теперь объект подешевел. Его вновь вывели на рынок за 9,5 миллиона долларов (более 731 миллиона рублей). На данный момент неизвестно, что стало причиной резкого снижения стоимости.

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В распоряжении новых владельцев окажутся более 565 квадратных метров. Из окон открывается панорамный вид на город. Внутри пять спален, гостиная, шесть ванных комнат и кухня.

Что касается Зендеи, то она приобрела свои апартаменты в 2020 году за 4,9 миллиона долларов. Однако, по информации издания, на данный момент не проводит там большую часть времени.

В октябре 2022 года Зендея купила в США дом для своего отца. Объект расположен в штате Калифорния, в районе Уэст-Хилл в Лос-Анджелесе. Стоимость подарка составила 1,9 миллиона долларов (на тот момент около 121,1 миллиона рублей).

Нина Ташевская
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