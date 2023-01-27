Появилась возможность стать соседом звезды «Эйфории»

В Нью-Йорке выставили на продажу пентхаус по соседству с актрисой Зендеей

В элитном жилом районе Нью-Йорка Бруклин-Хайтс выставили на продажу пентхаус в здании, где владеет жильем актриса и звезда сериала «Эйфория» Зендея. О появившейся возможности стать соседом знаменитости пишет New York Post.

Пентхаус находится в 30-этажном здании Quay Tower. За него попросили почти 18 миллионов долларов (более 1,2 миллиарда рублей). Пентхаус занимает более 565 квадратных метров. Из окон открывается панорамный вид на город. Внутри пять спален, гостиная, шесть ванных комнат и кухня.

Зендея приобрела свои апартаменты в 2020 году за 4,9 миллиона долларов. Однако, по информации издания, на данный момент не проводит там большую часть времени.

В октябре 2022 года Зендея купила в США дом для своего отца. Объект расположен в штате Калифорния, в районе Уэст-Хилл в Лос-Анджелесе. Стоимость подарка составила 1,9 миллиона долларов (на тот момент около 121,1 миллиона рублей).