Зендея подарила отцу дом в США

Актриса и модель Зендея купила дом для отца в Калифорнии

Актриса и модель Зендея купила для своего отца дом в США. Об этом сообщает Dirt.

Объект расположен в штате Калифорния, в районе Уэст-Хиллз (West Hills) города Лос-Анджелеса. Стоимость подарка составила 1,9 миллиона долларов (около 121,1 миллиона рублей).

В доме 1997 года постройки площадью 315 квадратных метров есть пять спален и столько же ванных комнат. Одна из спален была переоборудована под кабинет. С балкона, куда можно попасть из хозяйской спальни, открывается вид на горы и огни города.

Кроме того, в особняке есть холл, гостиная, кухня с барной стойкой и столовая. Интерьер выполнен преимущественно в белых и бледно-лиловых тонах, при оформлении также использовались коричневый и серый цвета. Полы на одном из двух этажей выстланы паркетом из дерева. В большинстве комнат есть камины. На участке расположены бассейн с гидромассажем, а также барная зона и зона барбекю.

В октябре стало известно, что звезда сериала «Силиконовая долина» Томас Миддлдитч продал свой дом в Лос-Анджелесе известному комику Тиму Диллону. Актер получил за недвижимость в жилом районе Голливуд Хилс 4,6 миллиона долларов.