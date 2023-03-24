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20:25, 24 марта 2023Забота о себе

Вокалист Coldplay скопировал необычную привычку своей экс-супруги Пэлтроу

Вокалист Coldplay Крис Мартин признался, что не ужинает из-за интервального голодания

Фото: Fotoarena / Globallookpress.com

46-летний британский музыкант, вокалист группы Coldplay Крис Мартин в беседе с телеведущим Конаном О'Брайеном рассказал о необычной привычке, которую фактически скопировал у своей экс-супруги — актрисы Гвинет Пэлтроу. Его цитирует издание People.

Крис Мартин признался, что больше не ужинает из-за интервального голодания — известно, что строго в определенные часы в сутках ест и Пэлтроу. «Я перестаю есть в четыре часа вечера. Этому меня научил певец Брюс Спрингстин за обедом», — объяснил он. Певец добавил, что на момент этого разговора сидел на очень жесткой диете. Жена музыканта Сиальфа объяснила Мартину, что Спрингстин ест всего раз в день.

При этом, вспомнил Мартин, его собеседник выглядел лучше, чем он. «Я подумал: так, это мой следующий вызов», — посмеялся артист.

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50-летняя американская актриса и основательница велнес-бренда Goop Гвинет Пэлтроу недавно также призналась в любви к интервальному голоданию и ответила на критику своей жесткой диеты, с помощью которой поддерживает подтянутую фигуру. По ее словам, к подобному режиму она прибегла после перенесенного коронавируса.

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Александра Лисица
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