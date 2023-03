Актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что питается качественно в ответ на критику ее диеты

50-летняя американская актриса и основательница велнес-бренда Goop Гвинет Пэлтроу ответила на критику своей жесткой диеты, с помощью которой поддерживает подтянутую фигуру. На соответствующий пост актрисы в социальных сетях обратило внимание издание People.

Она напомнила поклонникам, что записывала подкаст со своим врачом Уиллом Коулом, работающим с ней уже более двух лет. «Я все еще чувствую последствия перенесенного COVID-19, и это выражается в повышенном уровне воспаления в организме. И мы с доктором Коулом решили сфокусироваться на препятствующих воспалению продуктах: приготовленных овощах, всех видах белка, здоровых углеводах», — сказала Пэлтроу, добавив, что диета ей помогает.

Актриса призналась, что ест не только костный бульон и овощи, как могли заключить фанаты из ее слов. «У меня есть полноценные приемы пищи и часто бывают дни, когда я ем что хочу. Картошку фри и все такое. Я просто пытаюсь питаться качественно и есть то, что успокаивает организм», — заключила она.

О своей диете Пэлтроу, начинающая есть не раньше 12 часов дня, высказалась в беседе для подкаста The Art of Being Well. Кроме того, рассказывала звезда, после своего умеренного приема пищи она в течение часа выполняет физические упражнения: отправляется на прогулку или занимается пилатесом.