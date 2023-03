Актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что питается костным бульоном и овощами

50-летняя американская актриса и основательница велнес-бренда Goop Гвинет Пэлтроу рассказала о своей жесткой диете, с помощью которой поддерживает подтянутую фигуру. Пэлтроу, высказавшуюся в беседе для подкаста The Art of Being Well, цитирует New York Post.

По словам Пэлтроу, она практикует периодическое голодание, придерживается палеодиеты и в первый прием пищи в полдень пьет кофе или «то, что не повышает уровень сахара в крови». «Я люблю супы... Чаще всего я ем костный бульон», — призналась она.

После обеда она в течение часа выполняет физические упражнения: отправляется на прогулку или занимается пилатесом. После в течение получаса актриса посещает сауну и на ужин питается овощами.

Также в ходе записи подкаста Пэлтроу призналась в самой странной процедуре по уходу за собой, которую она делала в жизни. Актриса рассказала, что для нее полезной оказалась озонотерапия прямой кишки — процедура, в ходе которой в прямую кишку вводят на 25 минут озонокислородную смесь через катетер.