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20:48, 16 марта 2023Забота о себе

Гвинет Пэлтроу рассказала о своей жесткой диете

Актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что питается костным бульоном и овощами

Фото: Mike Blake / Reuters

50-летняя американская актриса и основательница велнес-бренда Goop Гвинет Пэлтроу рассказала о своей жесткой диете, с помощью которой поддерживает подтянутую фигуру. Пэлтроу, высказавшуюся в беседе для подкаста The Art of Being Well, цитирует New York Post.

По словам Пэлтроу, она практикует периодическое голодание, придерживается палеодиеты и в первый прием пищи в полдень пьет кофе или «то, что не повышает уровень сахара в крови». «Я люблю супы... Чаще всего я ем костный бульон», — призналась она.

После обеда она в течение часа выполняет физические упражнения: отправляется на прогулку или занимается пилатесом. После в течение получаса актриса посещает сауну и на ужин питается овощами.

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Также в ходе записи подкаста Пэлтроу призналась в самой странной процедуре по уходу за собой, которую она делала в жизни. Актриса рассказала, что для нее полезной оказалась озонотерапия прямой кишки — процедура, в ходе которой в прямую кишку вводят на 25 минут озонокислородную смесь через катетер.

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Александра Лисица
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