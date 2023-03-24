Moody's предупредило об угрозе цифровых валют для банков

Moody's: внедрение цифровых валют снизит роль банков в мировой финансовой системе

Повсеместное внедрение цифровых валют центральных банков (CBDC) угрожает коммерческим банкам снижением их роли в мировой финансовой системе. Об этом со ссылкой на отчет рейтингового агентства Moody's предупреждает Cointelegraph.

Трансграничные цифровые операции потребуют новой инфраструктуры, в которой не нужны посредники. В результате переход на CBDC снизит прибыль банков от комиссий, корреспондентских услуг и, вероятно, от операций с иностранной валютой.

Во внедрении CBDС для банков есть и выгода: они могут осуществлять, подтверждать и регулировать трансграничные платежи быстро и за небольшую комиссию — так пользователям не придется регистрироваться в нескольких платежных системах или полагаться на банки-корреспонденты в других странах. Но, вероятно, банкам придется перестроить свои операции и создать новые системы, чтобы поддерживать новые валюты, что увеличит нагрузку на их ресурсы, добавили в Moody's.

С 1 апреля 2023 года клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю, пообещали в Центробанке. Сейчас тестирование валюты ведет не только регулятор, но и еще 15 банков. На новой платформе клиенты смогут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.