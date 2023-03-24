Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:40, 24 марта 2023Экономика

Названы преимущества российского газа перед американским

Аналитик Демидов заявил о крайней неэкологичности американского газа

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Российский газ, поставлявшийся в Европу «Газпромом», оказался намного лучше американского по ряду критериев: он значительно дешевле и более экологичен, в отличие от американского сжиженного природного газа (СПГ), его добыча не ведет к разрушению экосистемы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Цена газа у "Газпрома" значительно ниже по ряду причин. Во-первых, это себестоимость — трубопровод всегда выгоднее, чем любой вид транспорта. Во-вторых, это система ценообразования. "Газпром" поставлял по долгосрочным контрактам, а американский СПГ продается по рыночной спотовой цене», — объяснил аналитик.

Говоря о том, может ли один газ быть «хуже» или «лучше» другого, Демидов уточнил, что поставляемый газ всегда очищается, поставляясь в ГТС уже подходящим для использования. Тем не менее, существует экологический фактор, по которому американский газ, безусловно, проигрывает.

«Дело в том, что сланцевый газ в США добывается способом, который сильно вредит месторождению, экологии. Местная экосистема разрушается почти полностью. В США такой метод разрешен, а в Европе до последнего времени был запрещен. Теперь его думают разрешить и там, что может привести к настоящей экокатастрофе», — предупредил Демидов.

Он заключил, что ввиду описанных факторов американский газ может считаться несколько хуже российского.

Его добыли ужасными методами, его транспортировали, сжижали, потом погрузили на СПГ-танкер, у которого тоже есть свои выбросы. Так что экология нарушается очень сильно

Владимир Демидованалитик

Ранее депутат бундестага Андрей Хунко заявил, что ввозимый в Германию газ США дороже российского и менее экологичен. Он напомнил, что раньше в ФРГ через два трубопровода поступал недорогой природный газ из России. «Однако из-за диверсии такой возможности больше нет», — пожаловался парламентарий. Хунко отметил, что теперь Берлин зависит от поставок энергоносителей из США, при этом СПГ не только дороже, но также хуже российского с точки зрения экологии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
У ТЭЦ в Москве нашли неизвестный снаряд
На Украине предложили демобилизовать военных после 18 месяцев службы
В Московском регионе объявили штормовое предупреждение
Бывшая ведущая «Орла и решки» назвала самое запоминающееся путешествие
Избежавший санкций российский миллиардер покинул бюро правления РСПП
Макрон заявил о планах посетить Китай
Названы преимущества российского газа перед американским
Отразившие атаку дронов в Крыму женщины-военные рассказали об их уничтожении
Россиянам назвали мешающую похудеть полезную еду
В США предрекли полное уничтожение западной техники в случае наступления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.