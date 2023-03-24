Названы преимущества российского газа перед американским

Аналитик Демидов заявил о крайней неэкологичности американского газа

Российский газ, поставлявшийся в Европу «Газпромом», оказался намного лучше американского по ряду критериев: он значительно дешевле и более экологичен, в отличие от американского сжиженного природного газа (СПГ), его добыча не ведет к разрушению экосистемы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Цена газа у "Газпрома" значительно ниже по ряду причин. Во-первых, это себестоимость — трубопровод всегда выгоднее, чем любой вид транспорта. Во-вторых, это система ценообразования. "Газпром" поставлял по долгосрочным контрактам, а американский СПГ продается по рыночной спотовой цене», — объяснил аналитик.

Говоря о том, может ли один газ быть «хуже» или «лучше» другого, Демидов уточнил, что поставляемый газ всегда очищается, поставляясь в ГТС уже подходящим для использования. Тем не менее, существует экологический фактор, по которому американский газ, безусловно, проигрывает.

«Дело в том, что сланцевый газ в США добывается способом, который сильно вредит месторождению, экологии. Местная экосистема разрушается почти полностью. В США такой метод разрешен, а в Европе до последнего времени был запрещен. Теперь его думают разрешить и там, что может привести к настоящей экокатастрофе», — предупредил Демидов.

Он заключил, что ввиду описанных факторов американский газ может считаться несколько хуже российского.

Его добыли ужасными методами, его транспортировали, сжижали, потом погрузили на СПГ-танкер, у которого тоже есть свои выбросы. Так что экология нарушается очень сильно Владимир Демидов аналитик

Ранее депутат бундестага Андрей Хунко заявил, что ввозимый в Германию газ США дороже российского и менее экологичен. Он напомнил, что раньше в ФРГ через два трубопровода поступал недорогой природный газ из России. «Однако из-за диверсии такой возможности больше нет», — пожаловался парламентарий. Хунко отметил, что теперь Берлин зависит от поставок энергоносителей из США, при этом СПГ не только дороже, но также хуже российского с точки зрения экологии.