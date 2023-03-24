В Германии пожаловались на качество импортируемого из США газа

Депутат Бундестага: ввозимый в Германию газ США дороже российского и менее экологичен

Импортируемый Германией американский сжиженный природный газ (СПГ) оказался намного дороже российского и менее экологичным. Об этом заявил депутат германского Бундестага Андрей Хунко (Andrej Hunko) в интервью газете Global Times.

Он напомнил, что раньше в ФРГ через два трубопровода поступал недорогой природный газ из России. «Однако из-за диверсии такой возможности больше нет», — пожаловался парламентарий. Хунко отметил, что теперь Берлин зависит от поставок энергоносителей из США, при этом СПГ не только дороже, но также хуже российского с точки зрения экологии. «Зависимость от российского газа превратилась в зависимость от американского газа, что тоже является проблемой», — добавил он.

В интервью депутат Бундестага также прокомментировал версию американского журналиста Сеймура Херша, утверждавшего, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Вашингтон. «История Херша очень подробна. Это могло бы быть возможным объяснением», — заявил Хунко.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

Ранее газета Bild am Sonntag сообщила, что Германии не хватает 11 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в год — страна нуждается в 86 миллиардах кубометров СПГ, а контракты обеспечивают лишь 75 миллиардов кубометров.