В Германии заявили о нехватке природного газа

Bild: Германии не хватает 11 миллиардов кубометров газа

Германии не хватает 11 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в год — страна нуждается в 86 миллиардах кубометров СПГ, а контракты обеспечивают лишь 75 миллиардов кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

По данным газеты, соответствующие данные приводит в своем письме министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, направленном в бюджетный комитет бундестага.

Представитель блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов по вопросам энергетики Марк Хельфрик заявил, что пока нет ясности, как можно повысить импорт СПГ. По его словам, от этого зависит, как Германия преодолеет следующий отопительный сезон.

Хельфрик отметил, что из-за дефицита газа придется вновь экономить энергию, что будет означать сокращение производства.

7 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия смогла справиться со сложностями в энергетической сфере, с которыми столкнулась в начале зимы. По его словам, стране удалось перевыполнить цели по экономии газа — изначально предполагалось, что подземные газовые хранилища будут заполнены на 40 процентов к концу сезона, однако текущий уровень заполненности составляет 70 процентов.