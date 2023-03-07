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12:52, 7 марта 2023Экономика

Германия смогла сэкономить газ

Канцлер Шольц: Германия смогла перевыполнить план по экономии газа

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия смогла справиться со сложностями в энергетической сфере, с которыми она столкнулась в начале зимы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что стране отчасти удалось перевыполнить свои цели по экономии газа. Шольц напомнил, что изначально предполагалось, что подземные газовые хранилища будут заполнены на 40 процентов к концу сезона, а на деле уровень заполненности сейчас составляет 70 процентов.

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Как говорил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, усилия немецких властей по снижению зависимости от российских энергоресурсов не остались без последствий. По его словам, поставки газа из России в начале 2022 года составляли более 55 процентов снабжения ФРГ.

Ранее в марте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. Она напомнила, что Россия за восемь месяцев сократила экспорт газа в Европу на 80 процентов. Однако ЕС смог компенсировать это «за счет напряженной работы».

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Платон Щукин
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