Германия признала последствия отказа от российского газа

Вице-канцлер Германии Хабек признал последствия отказа от газа из России

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что усилия федерального правительства по снижению зависимости от российского газа не остались без последствий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, поставки газа из России в начале 2022 года составляли более 55 процентов снабжения ФРГ. Он заявил, что сохранение энергоснабжения Германии на фоне отказа от российского газа является «гигантским достижением». «Это достижение, за которое многие люди заплатили цену», — сказал он, напомнив в том числе о высоких темпах инфляции.

Хабек отметил, что в настоящее время страна не зависит от поставок российского газа. По его словам, возможно, через терминалы по приему сжиженного природного газа соседних государств поступит газ, который будет содержать молекулы российского топлива. «Этого нельзя ни проконтролировать, ни исключать, но немецкие компании не закупают СПГ у российских фирм или в России», — сказал он.

Министр подчеркнул, что уровень заполненности хранилищ в Германии значительно выше, чем в 2022 году. «Мы тогда начинали год с 20 процентов, сейчас это чуть меньше 70 процентов», — отметил он. Он добавил, что также будет возможно заполнить хранилища летом, при этом «не переживая такие скачки цен», которые наблюдались в прошлом году.

Ранее Хабек заявил, что страна выступает за введение общеевропейского запрета на поставки российского газа. При этом он отметил, что другие страны Евросоюза вряд ли пойдут на это. По его словам, германские компании перестали пользоваться газом из России, что позволяет Берлину полностью прекратить его приобретение у Москвы. Однако, как подчеркнул Хабек, ряд стран Восточной Европы нуждается в российских энергоресурсах.