Германия выступила за общеевропейский запрет на поставки российского газа

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Берлин поддерживает общеевропейский запрет на поставки газа из РФ

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страна выступает за введение общеевропейсого запрета на поставки российского газа. При этом он отметил, что другие страны Евросоюза вряд ли пойдут на это, сообщает ТАСС.

По его словам, германские компании перестали пользоваться газом из России, что позволяет Берлину полностью прекратить его приобретение у Москвы. Однако, как подчеркнул Хабек, ряд стран Восточной Европы нуждается в российских энергоресурсах.

Он также добавил, что в Германии наблюдаются случаи обхода введенных против Москвы санкций. Министр уточнил, что немецкая продукция, которая может применяться в военных целях, попадает в Россию через третьи государства.

Ранее стало известно, что объем потребления газа странами Евросоюза (ЕС) в августе 2022 года — январе 2023 года сократился на 19,3 процента по сравнению со средним показателем за аналогичный период в последние пять лет.