В США оценили способности России и Китая создать альтернативу доллару

Глава Минфина США Йеллен заявила, что РФ и КНР будет сложно создать альтернативу доллару

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон наблюдает стремления России и КНР создать альтернативу доллару для использования в расчетах. Ее слова приводит РИА Новости.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США Йеллен оценила способности России и Китая создать альтернативу доллару и заявила, что странам будет сложно это осуществить. Она подчеркнула, что желает видеть американскую валюту в роли мировой резервной валюты.

Министр добавила, что доллар еще долго время будет оставаться в статусе мировой резервной валюты, «несмотря на различные усилия по созданию систем, призванных обойти его использование».