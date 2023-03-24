Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:00, 24 марта 2023Экономика

В США оценили способности России и Китая создать альтернативу доллару

Глава Минфина США Йеллен заявила, что РФ и КНР будет сложно создать альтернативу доллару
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Mary F. Calvert / Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон наблюдает стремления России и КНР создать альтернативу доллару для использования в расчетах. Ее слова приводит РИА Новости.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США Йеллен оценила способности России и Китая создать альтернативу доллару и заявила, что странам будет сложно это осуществить. Она подчеркнула, что желает видеть американскую валюту в роли мировой резервной валюты.

Министр добавила, что доллар еще долго время будет оставаться в статусе мировой резервной валюты, «несмотря на различные усилия по созданию систем, призванных обойти его использование».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины
КНДР испытала способные вызвать «радиоактивное цунами» подводные беспилотники
Премьер Франции осудила насилие во время протестов
Очевидица рассказала о начале пожара в «Зимней вишне»
39-летняя Оливия Уайлд показала фигуру в купальнике с тату на интимном месте
В США оценили способности России и Китая создать альтернативу доллару
Премьер Польши заявил о планах ЕС купить боеприпасы для Украины в Южной Корее
Выявлена способность рыб к эмпатии
Сборная Англии по футболу победила команду Италии в матче квалификации Евро-2024
В России заявили о правильности решения выйти из Совета Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.