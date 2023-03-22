В США раскрыли последствия возможного дефолта

Глава Минфина Йеллен предрекла утрату международного доверия к США при дефолте в стране

Глава американского Минфина Джанет Йеллен прокомментировала, к чему приведет возможный дефолт в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

Во время слушаний в Конгрессе Йеллен раскрыла последствия возможного дефолта в США и заявила, что страна столкнется с утратой международного доверия.

«Это приведет к потере доверия к США как к самой (экономически) безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесет невероятный экономический ущерб», — предрекла она.

Ранее Йеллен высоко оценила риск массового снятия средств со счетов банков США. По ее мнению, такие действия грозят серьезными последствиями.

Президент США Джо Байден заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности. По его словам, кризис в отрасли не навредит налогоплательщикам. Глава государства добавил, что руководство обанкротившихся банков Silicon Valley Bank и Signature Bank уволят и привлекут к ответственности.