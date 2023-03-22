Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 22 марта 2023Мир

В США раскрыли последствия возможного дефолта

Глава Минфина Йеллен предрекла утрату международного доверия к США при дефолте в стране
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Mary F. Calvert / Reuters

Глава американского Минфина Джанет Йеллен прокомментировала, к чему приведет возможный дефолт в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

Во время слушаний в Конгрессе Йеллен раскрыла последствия возможного дефолта в США и заявила, что страна столкнется с утратой международного доверия.

«Это приведет к потере доверия к США как к самой (экономически) безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесет невероятный экономический ущерб», — предрекла она.

Ранее Йеллен высоко оценила риск массового снятия средств со счетов банков США. По ее мнению, такие действия грозят серьезными последствиями.

Президент США Джо Байден заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности. По его словам, кризис в отрасли не навредит налогоплательщикам. Глава государства добавил, что руководство обанкротившихся банков Silicon Valley Bank и Signature Bank уволят и привлекут к ответственности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса
Опубликованы фото первых весенних цветов в Москве
Активистка прервала выступление Блинкена и призвала к переговорам с Россией
Представителей Восточной Европы предложили поставить во главе ЕС или НАТО
В США оценили сроки завершения расследования на «Северных потоках»
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным
Заверения Запада в поддержке Украины назвали ложью и лицемерием
В Турции объявили о начале строительства домов в зоне землетрясений
Федерация хоккея России сделала заявление о продлении санкций IIHF
В России указали Западу на последствия нежелания дать гарантии безопасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.