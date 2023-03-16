Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:07, 16 марта 2023Экономика

Власти США высоко оценили риск массового снятия средств со счетов банков

Министр финансов США: риски массового снятия средств со счетов банков являются высокими

Фото: Mary F. Calvert / Reuters

Администрация США считает чрезвычайно высокой вероятностью, что после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) другие американские банки могут быть признаны неплатежеспособными. Об этом сообщает министр финансов страны Джанет Йеллен, пишет ТАСС.

Власти признают риски того, что кредитные организации столкнутся с серьезным оттоком клиентов, которые начнут массово забирать средства со счетов. «И последствия были бы очень серьезными», — отметила Йеллен.

Материалы по теме:
США предупредили об угрозе краха экономики из-за банкротства SVB
США предупредили об угрозе краха экономики из-за банкротства SVB
13 марта 2023
Американский фондовый рынок обвалился
Американский фондовый рынок обвалился
13 марта 2023

Министр подчеркнула, что для стабилизации ситуации власти решили предоставить доступ всем вкладчикам разорившегося SVB к их счетам с 13 марта, чтобы «не вызвать крах многих банков и панику» в секторе. Однако кредитные организации в стрессовом состоянии будут ужесточать условия кредитования, что может привести к сокращению экономического роста страны. В настоящее время американские власти «уделяют основное внимание стабилизации банковской системы, укреплению доверия» к банкам.

Президент страны Джо Байден ранее заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности, а кризис не принес вреда налогоплательщикам. Глава государства добавил, что руководство обанкротившихся банков Silicon Valley Bank и Signature Bank уволят и привлекут к ответственности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
США выступили против перемирия на Украине
Сунак обсудил с Зеленским дальнейшее предоставление военной помощи Украине
В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США призвали союзников не зацикливаться на идее поставок Украине истребителей
Фитнес-тренер перечислила последствия занятий спортом для беременных
В Кремле ответили на вопрос об источнике сил Путина
Полицейские ошиблись адресом и были избиты
США поприветствовали возможные переговоры Си Цзиньпина с Зеленским
Белый дом высказался о возможности поставок истребителей Украине
В Госдуме назвали польские истребители на Украине законными целями ВКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.