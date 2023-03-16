Власти США высоко оценили риск массового снятия средств со счетов банков

Министр финансов США: риски массового снятия средств со счетов банков являются высокими

Администрация США считает чрезвычайно высокой вероятностью, что после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) другие американские банки могут быть признаны неплатежеспособными. Об этом сообщает министр финансов страны Джанет Йеллен, пишет ТАСС.

Власти признают риски того, что кредитные организации столкнутся с серьезным оттоком клиентов, которые начнут массово забирать средства со счетов. «И последствия были бы очень серьезными», — отметила Йеллен.

Министр подчеркнула, что для стабилизации ситуации власти решили предоставить доступ всем вкладчикам разорившегося SVB к их счетам с 13 марта, чтобы «не вызвать крах многих банков и панику» в секторе. Однако кредитные организации в стрессовом состоянии будут ужесточать условия кредитования, что может привести к сокращению экономического роста страны. В настоящее время американские власти «уделяют основное внимание стабилизации банковской системы, укреплению доверия» к банкам.

Президент страны Джо Байден ранее заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности, а кризис не принес вреда налогоплательщикам. Глава государства добавил, что руководство обанкротившихся банков Silicon Valley Bank и Signature Bank уволят и привлекут к ответственности.