Россия недополучила миллиарды рублей по долгам других стран

РБК: из-за санкций Россия получила по долгам других стран ₽11 млрд вместо ₽48,7 млрд

В прошлом году доходы России по двусторонним государственным кредитам оказались в четыре раза меньше, чем ожидалось — вместо запланированных примерно 48,7 миллиарда рублей объем выплат составил около 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы о реализации плана-графика мероприятий Минфина по выполнению документов стратегического планирования за 2022 год. Издание отмечает, что в 2021 году Россия получила по таким займам более 52 миллиардов рублей, а в 2020-м — более 64 миллиардов.

Ведомство объясняет, что платежи от иностранных заемщиков были получены не в полном объеме из-за введенных санкций. На фоне начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Минфин США и впоследствии Евросоюз запретили осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Также под санкции попал агент по платежам от иностранных государств — организация ВЭБ.РФ.

Другой причиной, по которой России не удалось получить запланированный объем средств, является тяжелая ситуация в бюджетах развивающихся стран, считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. По его словам, из-за повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США многим из них угрожает дефолт по коммерческой задолженности. Еще одним фактором Буклемишев называет накалившуюся обстановку в политике.

При этом снижение процентного дохода было ожидаемым — ранее власти уже допускали возможность такого развития событий.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Россия впервые с начала 1990-х предоставила кредит Ирану, при этом по итогам текущего финансового года Россия стала крупнейшим инвестором страны. Главными должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия. Так, Белоруссии было выдано кредитов на 8,5 миллиарда долларов.