Россия выдала кредит Ирану впервые за тридцать лет

РИА Новости: Россия в 2021 году выдала кредит Ирану впервые за тридцать лет

В 2021 году Россия впервые с начала 1990-х годов предоставила кредит Ирану, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Иран задолжал шесть миллионов долларов по итогам прошлого года. Последний раз долг этой страны перед Россией фиксировался около тридцати лет назад (в 1992 году) и составлял 251,3 тысячи долларов.

Крупнейшими же должниками России по итогам 2021 года стали Белоруссия, Бангладеш и Индия. Так, Белоруссии было выдано кредитов на 8,5 миллиарда долларов, показатель вырос на 1,9 процента за прошлый год.

Больше всего выросла задолженность перед Россией у Узбекистана — его обязательства взлетели на 77 процентов, до 254,7 миллиона долларов. Всего по итогам прошлого года задолженность перед Россией была у 38 стран на общую сумму в 26,54 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Ирана в прошлом году составил чуть более четырех миллиардов долларов, уже в январе-октябре 2022 года объемы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й. В ноябре страны договорились о поставках машин в рамках меморандума о взаимопонимании.