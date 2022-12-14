Назван крупнейший должник России

РИА Новости: Белоруссия стала крупнейшим должником России в 2021 году

Крупнейшими должниками России по итогам 2021 года стали Белоруссия, Бангладеш и Индия, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Задолженность Белоруссии перед Россией достигла 8,5 миллиарда долларов, показатель вырос на 1,9 процента за прошлый год. Долг Бангладеш взлетел почти на треть — с 3,3 до 4,4 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась Индия, задолженность которой выросла на 11,7 процента, до 3,3 миллиарда долларов. Далее идут Вьетнам и Йемен.

Больше всего выросла задолженность перед Россией у Узбекистана — его обязательства взлетели на 77 процентов, до 254,7 миллиона долларов. Долг Египта увеличился на 63,7 процента, а Пакистана — на 20,8 процента. Всего по итогам прошлого года задолженность перед Россией была у 38 стран на общую сумму в 26,54 миллиарда долларов — за год долг вырос на 7,4 процента. Также Россия выдала кредит Ирану впервые за 30 лет.

В октябре стало известно, что Россия выделит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов. Деньги пойдут на импортозамещение.