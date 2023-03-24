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19:42, 24 марта 2023Россия

Избивший жену в подъезде россиянин рассказал об инциденте словами «я не драчун»

Жестоко избивший жену в подъезде житель Уфы заявил, что немного ее приревновал

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Житель Уфы, который жестоко избил в подъезде жену и затащил ее в лифт за волосы, рассказал об инциденте словами «я не драчун». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина рассказал, что не может назвать их семью неблагополучной. На вопрос, было ли избиение впервые, уфимец ответил, что «да, я сам не драчун». Кроме того, по данным канала, инцидент произошел из-за того, что мужчина немного приревновал жену.

«Мы сидим дома, у нас все нормально. К нам один раз вчера приезжали участковые. Мы подписали отказ, все разрулили», — добавила его супруга. Также она отметила, что синяки на лице — аллергическая реакция на увеличение губ.

Видео с избиением женщины появилось 22 марта. Факт вскрылся после того, как жильцы дома услышали шум и решили отсмотреть записи установленных в подъезде камер наблюдения. На опубликованных кадрах с них видно, как россиянин подбегает супруге и бьет ее рукой в лицо, а когда женщина падает, наносит удар ногой.

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Никита Абрамов
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