Россиянин избил в подъезде жену, затащил ее в лифт за волосы и попал на видео

В Уфе мужчина избил жену в подъезде и затащил ее в лифт за волосы

В Уфе мужчина избил свою жену в подъезде, после чего затащил ее за волосы в лифт. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT.

Как пишет канал, факт насилия вскрылся после того, как жильцы дома услышали шум и решили отсмотреть записи установленных в подъезде камер наблюдения. На кадрах с них видно, как россиянин подбегает супруге и бьет ее рукой в лицо, а когда женщина падает, наносит удар ногой. После этого мужчина затаскивает жену в лифт, в том числе схватив рукой за волосы.

Как видно на записи со второй камеры, пока лифт поднимается, россиянин выливает на сидящую в углу кабины супругу напиток, после чего выволакивает за руку на этаж.

Когда обеспокоенная увиденным жительница дома пришла в квартиру семейной пары, избитая женщина заявила, что не имеет претензий к мужу и не собирается писать заявление в полицию. По информации канала, после произошедшего мужчина, который работает юристом и учится на педагога, отправился на работу.

Ранее пьяный житель города Камышин Волгоградской области жестоко избил жену за то, что она взяла его телефон. Когда супруги ужинали, женщина решила воспользоваться сотовым мужа. Это разозлило россиянина, и он нанес пострадавшей несколько ударов по голове и лицу.

Похожая история, но со смертельным исходом, произошла в Иркутске в августе 2022 года. Там 45-летний россиянин убил свою 37-летнюю любовницу. Мужчина посчитал, что в их квартире было не убрано. В результате между сожителями началась ссора, в ходе которой преступник задушил женщину руками.

В августе 2022 года Консорциум женских НПО опубликовал итоги исследований, согласно которым в России за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2680 женщин. Это составляет 70,9 и 71,1 процента соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года. При этом в стране резко вырос процент партнерского насилия.