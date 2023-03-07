Пьяный россиянин жестоко избил жену за попытку воспользоваться его телефоном

Житель Волгоградской области избил жену за попытку воспользоваться его телефоном

Пьяный житель города Камышин в Волгоградской области жестоко избил жену за то, что она взяла его телефон. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В день инцидента 50-летний россиянин ужинал дома с супругой и распивал алкогольные напитки. Затем он отправился отдыхать, а женщина решила воспользоваться его телефоном.

Заметив это, мужчина разозлился и начал оскорблять жену, а потом нанес ей несколько ударов по голове и лицу. Свидетелем произошедшего стал 20-летний сын россиянина, который вызвал полицию и скорую помощь.

Известно, что ранее мужчина был судим за убийство, в его отношении возбуждено уголовное дело. Свою вину россиянин признал, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что другой житель города Камышин ударил сожительницу утюгом по лицу. По его убеждению, россиянка много времени проводила в соцсетях и небрежно относилась к домашним обязанностям. Женщину госпитализировали, в отношении камышанина возбудили уголовное дело.