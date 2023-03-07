Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 7 марта 2023Россия

Пьяный россиянин жестоко избил жену за попытку воспользоваться его телефоном

Житель Волгоградской области избил жену за попытку воспользоваться его телефоном

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пьяный житель города Камышин в Волгоградской области жестоко избил жену за то, что она взяла его телефон. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В день инцидента 50-летний россиянин ужинал дома с супругой и распивал алкогольные напитки. Затем он отправился отдыхать, а женщина решила воспользоваться его телефоном.

Заметив это, мужчина разозлился и начал оскорблять жену, а потом нанес ей несколько ударов по голове и лицу. Свидетелем произошедшего стал 20-летний сын россиянина, который вызвал полицию и скорую помощь.

Известно, что ранее мужчина был судим за убийство, в его отношении возбуждено уголовное дело. Свою вину россиянин признал, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что другой житель города Камышин ударил сожительницу утюгом по лицу. По его убеждению, россиянка много времени проводила в соцсетях и небрежно относилась к домашним обязанностям. Женщину госпитализировали, в отношении камышанина возбудили уголовное дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Киев назвал участников диверсии на белорусском аэродроме
Блогерше Lerchek предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов
Женщина 20 лет притворялась психиатром и присвоила миллионы рублей
Седокова показала тело в бикини после критики ее внешности
В России запустили проект о выдающихся женщинах
В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ
Перечислены самые популярные смартфоны 2022 года
Первоклассница отравилась марихуаной в московской школе
На Украине одобрили выход из соглашения с Россией о пограничном контроле
Производитель Persil пообещал уйти из России до конца марта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.