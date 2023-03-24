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13:14, 24 марта 2023Силовые структуры

Росгвардейцы изъяли более 200 экстремистских книг в Херсонской области

В Херсонской области Росгвардия изъяла 200 экземпляров экстремистской литературы

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Росгвардейцы изъяли более 200 экземпляров экстремистской литературы в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди книг были публикации Степана Бандера, лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), и Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация) а также книги об их биографии. Кроме того, во многих брошюрах была пропаганда «идеологии фашизма и неонацизма».

В школьной библиотеке одного из населенных пунктов силовики нашли 50 книг с экстремистским содержанием. Директор и библиотекарь рассказали, что часть из них поступила из министерства образования, а остальные книги передали спонсоры.

В центральной библиотеке этого же населенного пункта обнаружено более 150 экземпляров изданий, искажающих исторические факты. Руководитель библиотеки также рассказал, что литература поступала из Министерства культуры Украины.

Ранее сообщалось, что в ДНР саперы Росгвардии предотвратили взрыв на высоковольтной ЛЭП и уничтожили СВУ.

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Владимир Шарапов
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